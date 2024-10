Mercato XXL à l’OM, le vestiaire du PSG réagit !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre-Emile Hojbjerg, Mason Greenwood ou encore Adrien Rabiot, sans compter la nomination de Roberto De Zerbi sur le banc de touche… L’Olympique de Marseille a dépassé les attentes lors du mercato estival. Des changements qui n’ont pas échappé au PSG comme l’a indiqué Marco Asensio avant le Classique dimanche.

L’Olympique de Marseille a procédé à de nombreux changements durant le mercato. L’été a démarré par la nomination de Roberto De Zerbi et s’est poursuivi avec l’arrivée de onze nouveaux joueurs : Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay. Quelques jours plus tard, c’est Adrien Rabiot, toujours libre après son départ de la Juventus, qui a rejoint l’OM. Un recrutement qui n’a pas échappé aux joueurs du PSG.

« On a vu que Marseille s’était bien renforcé »

C’est en tout cas ce qu’a expliqué Marco Asensio sur le site officiel de la formation parisienne, à deux jours du Classique contre l’OM. « On a vu que Marseille s’était bien renforcé, et qu'ils veulent se battre pour le titre. Nous avons donc conscience que c'est un match d’autant plus important. Non seulement car c’est un Classique, mais aussi parce que c'est un rival direct pour gagner le championnat », explique l’attaquant du PSG.

« Nous voulons gagner ce match »

Marco Asensio conclut : « Nous sommes donc prêts à 100% et nous voulons gagner ce match. D'abord parce que c'est le Classique, mais aussi parce que c'est très important pour la Ligue 1. » Le rendez-vous est prêt.