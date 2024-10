OM : Une occasion en or à 4M€ sur le mercato ?

Axel Cornic

Grands connaisseurs du marché italien, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ainsi que Roberto De Zerbi auraient un nouvel objectif. Il s’agirait de Davide Calabria, latéral de l’AC Milan ainsi que de la Squadra Azzurra, qui plairait énormément à l’entraineur phocéen en vue du prochain mercato hivernal.

L’OM n’a pas fini sa métamorphose. Cet été, Roberto De Zerbi a tenté de redessiner l’équipe à son image et ça lui a plutôt réussi, avec plus d’une dizaine de recrues dont notamment Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg. Et le coach marseillais a déjà des plans pour janvier...

Transferts : «Une décision très rapide»… Il signe à l’OM à contrecoeur ? https://t.co/1HjGZTyxEo pic.twitter.com/GAYG9e4oOc — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

De Zerbi lorgnerait Calabria

D’après les informations de Calciomercato.com, l’OM suivrait de très près la situation de Davide Calabria, international italien de l’AC Milan. Mis en marge de l’équipe depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, il aurait tapé dans l’œil de Roberto De Zerbi, qui pourrait tenter sa chance lors du mercato hivernal.

Milan prêt à le lâcher pour 3 ou 4M€

Le portail italien laisse entendre que les Rossoneri pourraient se laisser convaincre par une offre comprise entre 3 et 4M€, sachant que le contrat de Calabria se termine en juin 2025. L’OM ne serait toutefois pas seul sur le coup, puisque Galatasaray aurait également commencé à tisser sa toile autour du latéral italien de 27 ans.