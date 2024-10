Un joueur «exceptionnel» rejoint l’OM, le vestiaire valide !

Axel Cornic

Le prêt à Getafe a totalement relancé une carrière à l’arrêt pour Mason Greenwood, prodige anglais tombé en disgrâce après des problèmes avec la justice. Cet été, il a décidé de signer pour l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi et cela lui réussit, puisqu’il a eu un impact immédiat sur l’équipe... mais également dans le vestiaire.

C’est le transfert phare de l’été marseillais et pas seulement pour son prix. L’arrivée de Mason Greenwood à l’OM a énormément fait réagir et continue de le faire, même si ses belles prestations ont quelques peu fait taire les critiques. Et encore une fois ce dimanche face au PSG, l’Anglais sera sans aucun doute l’arme offensive principale des Marseillais.

« Dans le groupe, il fait des blagues, il se développe très bien avec le groupe »

Mais la réelle victoire de Greenwood est surtout de s’être fait accepter très vite par le vestiaire de l’OM, comme l’a confié ce vendredi son coéquipier Leonardo Balerdi. « Mason c'est un garçon exceptionnel, il est très gentil. Dans le groupe, il fait des blagues, il se développe très bien avec le groupe. Sur le terrain, c'est un joueur magnifique » a confié le défenseur marseillais, en conférence de presse.

De Zerbi pas totalement satisfait

Présent à ses côtés, Roberto De Zerbi s’est également montré élogieux envers Mason Greenwood, mais il attend beaucoup plus de sa part. « C'est un joueur différent des autres, il est vraiment très bon, mais il peut être encore plus complet, encore plus homme d'équipe » a confié le coach de l’OM. « Il doit travailler sur la phase sans ballon, mais il est jeune, il est humble, très disponible. Il peut devenir un joueur total. Mon travail, c'est de faire progresser les joueurs ».