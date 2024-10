Le vestiaire de l’OM annonce du lourd avec De Zerbi

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, l’OM est entraîné par Roberto De Zerbi, qui est arrivé pour remplacer Jean-Louis Gasset. Pour le moment, cela se passe bien, car grâce à l’Italien, Marseille est troisième du championnat, à trois points du championnat. Il faut dire que selon Leonardo Balerdi, le coach de 45 ans apporte beaucoup au club phocéen.

Ce dimanche, l’OM reçoit le PSG pour le premier Classique de la saison. Une rencontre qui s’annonce bouillante et qui pourrait permettre aux Marseillais de recoller aux Parisiens en tête du championnat, en cas de victoire. Les supporters phocéens y croient en tout cas dur comme fer, surtout depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi.

« On est sur la bonne voie »

De passage en conférence de presse à deux jours du choc face au PSG, Leonardo Balerdi s’est exprimé sur l’apport de Roberto De Zerbi à l’effectif de l'OM. Selon lui, le vestiaire comprend de mieux en mieux ce que veut l’Italien et c’est donc de bon augure pour la suite. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Semaine après semaine, on comprend mieux ce qu'il nous demande. C'est un travail qui se fait au quotidien de jour en jour, on réussit à mieux comprendre ce qu'il veut. C'est parfois difficile de retranscrire sur le terrain. Parfois, ce n'est pas si simple, il faut bien comprendre les mouvements qu'on doit faire. Mais nous sommes en progrès. On voit toujours qu'il y a cette intention de jeu qui se définit. On est sur la bonne voie. »

Balerdi est fan de Roberto De Zerbi

Par la suite, Leonardo Balerdi en a remis une couche au sujet de Roberto De Zerbi. Selon le défenseur de l’OM, c’est un plaisir d’être entraîné par l’Italien et cela permet même de retomber en enfance. « Pour moi, Roberto De Zerbi c'est un top coach. Depuis qu'il est arrivé, le message qu'il a passé dès le premier jour, c'était différent, spécial. Il nous apporte beaucoup de choses. Je suis un enfant tous les matins quand je suis devant les vidéos, les choses dont il parle, ce qu'il propose. »