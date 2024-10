PSG : « Prof de tennis», le clan Tapie dézingue Al-Khelaïfi

Alexis Brunet

Depuis l’arrivée du Qatar à la tête du PSG, Nasser Al-Khelaïfi occupe le poste de président du club de la capitale. Selon Laurent Tapie, fils de l’illustre boss de l’OM, c’est bien là l’origine du problème. NAK, qui était auparavant professeur de tennis, n’aurait pas la carrure pour occuper un tel poste à hautes responsabilités.

Lors de l’été 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère. Alors qu’il était jusqu’alors possédé par Colony Capital, le Qatar avait racheté 70% du club de la capitale, le propulsant de nouveau sur le devant de la scène européenne.

« Il s'en fout complètement de ce que lui dit Nasser »

Si beaucoup se réjouissent depuis l’arrivée du Qatar à la tête du PSG, ce n’est pas le cas de Laurent Tapie. Dans l’émission But Football Club sur Sud Radio, le fils de l’ancien président de l’OM a vivement critiqué Nasser Al-Khelaïfi, qui serait, selon lui, pas le bon homme pour occuper le poste de président du club de la capitale. « La difficulté c'est que quand on gère des joueurs qui ont une notoriété qui est plus grande que celle du président, ça pose problème. Avec mon père, c'était le contraire. Mon père recrutait des joueurs qui étaient moins célèbres que lui. Donc ça aide. Quand on a quelqu'un comme Nasser Al-Khelaïfi au PSG, je n'ai rien contre l'homme, qui a comme passé d'être prof de tennis au départ, et qui devient président du PSG et qui parle avec Messi, quand Messi entend Nasser lui parler, il n'entend personne. Il s'en fout complètement de ce que lui dit Nasser. »

Le PSG ne sera jamais champion d’Europe avec Al-Khelaïfi selon Tapie

Laurent Tapie est même allé plus loin dans sa discrétion. Selon lui, le PSG ne remportera jamais la Ligue des champions avec Nasser Al-Khelaïfi à sa tête. « Un club, ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà pourquoi le PSG n'est pas champion d'Europe et, je pense, ne le sera pas avant un moment. Ça part du sommet et ça doit rayonner sur le terrain. Si le sommet n'a pas la compétence ou la légitimité ou les deux, c'est très compliqué. »