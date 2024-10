PSG : Rabiot supporter de l’OM, il vend la mèche

Alexis Brunet

À la surprise générale, Adrien Rabiot a décidé de rejoindre l’OM cet été, après la fin de son contrat à la Juventus. Un choix qui a étonné vu le passé du milieu de terrain au PSG. Certains supporters marseillais ont alors affirmé que le Français était fan du club phocéen pour essayer de faire passer la pilule, mais cela serait complétement faux selon plusieurs témoignages.

Cet été, Adrien Rabiot a rejoint le club des joueurs passés par l’OM et le PSG. Un choix très étonnant, car le milieu de terrain disposait de plusieurs offres de clubs très prestigieux, mais il a décidé de rejoindre Marseille pour continuer sa carrière et retrouver sa place en équipe de France.

Rabiot a toujours été supporter du PSG

Alors que son arrivée à l’OM a fait grand bruit dernièrement, vu son passif au PSG, Adrien Rabiot a reçu le soutien des supporters marseillais. Ces derniers ont propagé la rumeur que le milieu de terrain était fan de l’OM dans sa jeunesse. Une rumeur qui a été démontée par François Gil, dans les colonnes de L’Équipe, qui travaillait à la préformation du club de la capitale à ce moment-là. « Il y a une vraie identité PSG quoi que les gens à l'extérieur puissent penser. Les jeunes étaient vraiment vaccinés PSG. Quand ils partent jouer en province, ils sont hués, jalousés, parce que ce sont les gamins de la capitale avec tous les préjugés qui vont avec. Ça renforce l'appartenance des mômes au maillot du club, je pense, un peu seuls contre tous. Ils sont encore plus fiers de leurs origines, de leurs quartiers, du PSG. En pro, ce sentiment-là se décuple chez les joueurs et les supporters s'identifient encore plus avec un gamin du coin qui perce au plus haut niveau surtout dans une nouvelle ère avec autant de concurrence. Le gamin devient un "titi". »

« Il connaissait tout le monde »

Selon Arnaud Péricard, l’avocat d’Adrien Rabiot, ce dernier était comme un poisson dans l’eau au PSG. Preuve de son attachement au club de la capitale, il connaissait tout le monde et il allait même voir les matches de ces amis de la CFA. « Adrien est toujours resté très attaché à ses anciens éducateurs, à ses potes du centre et il allait par exemple régulièrement voir les matches de la CFA (réserve) pour soutenir son copain, Kévin Rimane, qui en était le capitaine. Il connaissait tout le monde : les joueurs, les entraîneurs, les administratifs. Il a toujours été attaché à ce club mais peut-être encore plus à ses copains de la génération 1995. »