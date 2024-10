OM - PSG : Après la polémique, le gouvernement Macron annonce une révolution

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le week-end dernier a été marqué par plusieurs polémiques en Ligue 1, notamment des chants homophobes envers l’OM entendus au Parc des Princes lors de la rencontre entre le PSG et Strasbourg. Comme l’a annoncé le ministre des Sports Gil Avérous ce jeudi, une billetterie nominative sera mise en place à partir de 2025 à Paris et à Marseille, ainsi qu’à Lyon, afin d’identifier les fauteurs de troubles.

Ce jeudi, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, recevait les dirigeants du football français. Une réunion qui faisait suite aux incidents survenus le week-end dernier en Ligue 1, notamment les chants homophobes entendus au Parc des Princes en marge de la rencontre opposant le PSG et Strasbourg, à l'intention de l’OM. Après cette réunion, Gil Avérous, ministre des Sports, s’est exprimé au micro de BFMTV et a annoncé la mise en place d’une billetterie nominative pour le PSG, l’OM et l’OL, mise en place à partir de 2025.

Billetterie nominative obligatoire pour l’OM, le PSG et l’OL

« La volonté du gouvernement est d’éviter les sanctions collectives. On ira jusqu’à l’arrêt du match s’il le faut. De manière plus précise, notre volonté est d'individualiser et de sanctionner ceux qui sont à l’origine des propos pour éviter les sanctions collectives autant que faire se peut. On va activer la billetterie nominative. Je vais signer un arrêté qui va prendre effet au 31 décembre prochain. Il va rendre obligatoire pour les matchs de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille et du PSG la billetterie nominative », a déclaré Gil Avérous.

« Pour l’ensemble des autres clubs de L1 et L2, ce sera mis en place au cours de l’année 2025 »

Une billetterie nominative qui sera ensuite mise en place dans les autres clubs de Ligue 1 et Ligue 2 : « Chaque spectateur au stade devra avoir une place avec son nom pour qu'on puisse repérer d'où viennent les chants, les propos et pour identifier ceux qui feront l'objet d'interdictions de stade. (…) Pour le PSG, l’OM et l’OL, la billetterie nominative sera en vigueur à compter du 31 décembre 2024. Pour l’ensemble des autres clubs de L1 et L2, ce sera mis en place au cours de l’année 2025. On réunira d’ici un mois l’instance nationale du supportérisme pour définir la mise en place. »

« Ils seront poursuivis, sanctionnés et interdits de stade »

« Aujourd’hui, les systèmes de distribution des billets sont devenus très performants. La mise en place de cette billetterie nominative sera relativement facile à mettre en place. Donc ce sera obligatoire dans tous les stades de L1 et L2, au plus tard à la fin de la saison en cours. C’est déjà obligatoire dans d’autres sports comme au rugby pour les grands matchs, pour Roland-Garros… On sait faire. Il n’y a aucune inquiétude sur le fait qu’à très court terme on puisse identifier où se trouvent les fauteurs de troubles. Ils seront poursuivis, sanctionnés et interdits de stade », a ajouté Gil Avérous.