Mbappé - PSG : Dénouement imminent pour le conflit à 55M€

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé demande 55M€ au PSG. Une somme qui correspond à des salaires non versés par le club de la capitale au champion du monde ainsi qu’à certaines primes. L’état-major parisien ne souhaite pas verser ces sommes et la commission paritaire des recours de la LFP va rendre sa décision dans cette affaire ce vendredi.

Kylian Mbappé a beau avoir quitté le PSG cet été pour le Real Madrid, il est toujours lié au champion de France. En effet, l’attaquant est au cœur d’un conflit avec son ancien club, car il demande le versement de 55M€ qui correspond à des salaires et primes non versées.

Le PSG ne souhaite pas payer cette somme

Le PSG ne souhaite pas payer cette somme à Kylian Mbappé, car il affirme « qu’en droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le club demande simplement d’honorer, et le joueur a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du club pendant sept ans. » Reste à voir quelle sera la décision finale dans ce dossier.

La Commission paritaire des recours de la LFP doit se prononcer ce vendredi

Kylian Mbappé va bientôt savoir s’il obtient gain de cause dans son conflit qui l’oppose au PSG. Selon Le Parisien, la commission paritaire des recours de la LFP doit rendre sa décision ce vendredi. Elle devra dire si elle valide ou non la décision initiale de la commission juridique, qui avait demandé au club de la capitale de payer les 55M€ à l’attaquant.