Il galère depuis son transfert, l’OM monte au créneau

Alexis Brunet

Cet été, Lilian Brassier a décidé de passer une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant l’OM. Mais contrairement à Brest, le défenseur n’est pas titulaire indiscutable au sein du club phocéen. Le Français a du mal à s’imposer, mais cela n’inquiète pas forcément la formation olympienne, qui a décidé de monter au créneau pour défendre son joueur.

Encore une fois, Pablo Longoria n’a pas chômé cet été. Le président marseillais a mis les gros moyens pour offrir une équipe compétitive à Roberto De Zerbi, qui a rejoint l’OM pour remplacer Jean-Louis Gasset. Au total, une douzaine de joueurs sont arrivés et parmi eux certains visages bien connus de Ligue 1.

Il flambe à l’OM, De Zerbi va le mettre sur le banc ? https://t.co/x67OSejgba pic.twitter.com/aCIaeEZLhx — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

Lilian Brassier a du mal à s’imposer à l’OM

Pour renforcer sa défense centrale, l’OM a décidé de miser sur Lilian Brassier cet été, qui est arrivé en provenance de Brest, après une très belle dernière saison. Mais pour le moment, le défenseur central n’arrive pas à retrouver son niveau d’antan. Le joueur de 24 ans est loin d’être titulaire indiscutable, lui qui est pour le moment devancé par Derek Cornelius, Leonardo Balerdi, ou bien encore Geoffrey Kondogbia, qui est pourtant un milieu de terrain de formation. L’ancien Brestois n’a pris part qu’à six rencontres de Ligue 1 pour le moment, pour un total de 451 minutes.

L’OM défend Lilian Brassier

Lilian Brassier n’est donc pas encore un maillon fort de l’OM, mais cela ne saurait pas tarder. Relayé par L’Équipe, une source du club phocéen indique que cela est normal et que parfois l’adaptation de certains nouveaux joueurs prend un peu plus de temps que d’autres. « Pour des joueurs comme Pierre-Emile Höjbjerg, l’intégration dans un club comme l’OM prend trois jours, et c’est ce qui fait leur rareté. Pour des joueurs plus jeunes, cela peut prendre trois mois, pour d’autres six… Il faut être patient avec eux, tant qu’ils sont dans la bonne optique, celle de réussir à l’OM. Lilian a cette mentalité-là. »