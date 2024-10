Le PSG galère, Luis Enrique rentre dans l’histoire 

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG n’a pas pu faire mieux qu’un match nul face au PSV Eindhoven, pour son troisième match de Ligue des champions de la saison. Un résultat qui ne met pas en valeur Luis Enrique. De tous les entraîneurs du club de la capitale sous l’ère QSI, l’Espagnol est celui qui possède le pourcentage le moins élevé de victoires en C1.

Le début de saison du PSG en Ligue des champions est pour le moment très compliqué. En trois matches en C1 pour le moment, les joueurs de Luis Enrique totalisent un bilan d’une victoire, d’un match nul et d’une défaite. Les coéquipiers de Marquinhos n’ont pas réussi à faire mieux qu’un score de parité face au PSV Eindhoven mardi soir (1-1), ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour la qualification pour la phase finale.

Luis Enrique est le pire entraîneur du PSG en Ligue des champions

Cette nouvelle contre-performance du PSG met en exergue les mauvais résultats du club de la capitale en Ligue des champions, mais surtout ceux de Luis Enrique. L’Espagnol est tout simplement le coach parisien sous l’ère QSI à posséder le pire bilan en C1. Selon Opta, en 15 matches, l’ancien sélectionneur de la Roja affiche seulement un bilan de 40% de victoires (6 défaites, 6 victoires, 3 nuls).

Tuchel meilleur coach du PSG en C1

Avec ses 40% de victoire en C1 avec le PSG, Luis Enrique est très loin d’afficher les mêmes statistiques que Thomas Tuchel, le meilleur coach dans cet exercice, passé par le club de la capitale. L’Allemand affiche un pourcentage de 64% (25 matches, 6 défaites, 16 victoires, 3 nuls). Par la suite, on retrouve Carlo Ancelotti avec 60%, mais qui n’aura disputé que dix matches de C1 avec Paris (1 défaite, 6 victoires, 3 nuls). C’est Laurent Blanc qui complète le podium, avec un pourcentage de victoires de 57%, en 30 matches disputés avec le PSG en Ligue des champions (7 défaites, 17 victoires, 6 nuls). Ensuite, dans l’ordre, on retrouve Unaï Emery et Christophe Galtier à égalité avec 50%, mais l’Espagnol a dirigé plus de rencontres (16 contre 8). Viennent ensuite Mauricio Pochettino avec 43% et donc Luis Enrique avec 40%.