Luis Enrique galère, voilà le joueur qui peut sauver le PSG

Face au PSV Eindhoven, Luis Enrique avait fait le choix d’aligner Kang-in Lee à la pointe de l’attaque parisienne, alors qu’il n’est pas forcément un spécialiste du poste. Le Sud-Coréen ne s’est pas montré à son avantage et le club de la capitale a dû concéder le match nul (1-1). L’ancien joueur du PSG, Daniel Ljuboja réclame donc un vrai buteur à Paris et Marcus Thuram serait selon lui le candidat idéal.

Alors qu’il était parti pour être titulaire cette saison au PSG, Gonçalo Ramos s’est malheureusement blessé dès le début du championnat face au Havre. Avec son absence, Luis Enrique est obligé de bricoler et il aligne souvent un faut numéro neuf à la pointe de l’attaque parisienne. Cela s’est encore confirmé ce mardi soir contre le PSV Eindhoven, avec la titularisation de Kang-in Lee.

Marcus Thuram au PSG ?

Le PSG est donc pénalisé par l’absence de Gonçalo Ramos. Selon Daniel Ljuboja, qui s’est exprimé pour Le Parisien, le club de la capitale aurait bien fait d’aller chercher un joueur comme Marcus Thuram cet été, qui aurait pu faire beaucoup de bien dans cette situation. « Avec un attaquant axial fort, tu as quelqu’un capable de peser sur les défenses et sur lequel Dembélé et Barcola peuvent s’appuyer. Un attaquant capable de jouer en appui, partir en profondeur… Des profils à la George Weah, à la Sonny Anderson. Il n’y en a pas beaucoup, mais il faut aller en chercher un pour gagner des trophées. Un joueur comme Marcus Thuram par exemple, au PSG, avec sa grande taille et sa puissance, je pense qu’il pourrait aider. Sur le match contre le PSV, on peut avoir le doute sur les deux ailiers, qui n’ont pas été efficaces, ils auraient pu mieux faire dans certaines situations, mais ce n’est pas évident de se créer des situations quand tu es un joueur de côté et que tu ne peux pas t’appuyer sur ce point d’ancrage axial. »

Ramos sera bientôt de retour

Toutefois, l’intérim assuré par Kang-in Lee ou bien Marco Asensio devrait bientôt prendre fin. En effet, Gonçalo Ramos serait proche de faire son retour, pour le plus grand plaisir de Luis Enrique. Reste à voir si le Portugais arrivera à résoudre les problèmes du PSG.