PSG : Il l’affirme, Luis Enrique se trompe complètement

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul face au PSV Eindhoven, en Ligue des champions. Lors de cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner Kang-In Lee au poste de numéro neuf. Une solution qui n’est pas viable pour l’ancien Parisien Daniel Ljuboja, qui réclame un vrai spécialiste du poste.

Pour le moment, le PSG n’arrive pas à lancer sa saison en Ligue des champions. Après une victoire arrachée dans les dernières minutes face à Gérone et une défaite contre Arsenal, les Parisiens ont cette fois ci concédé le match nul contre le PSV Eindhoven (1-1). Un résultat qui complique les chances de qualification des coéquipiers de Marquinhos pour la phase finale.

Mercato : Le PSG va débloquer un transfert à 60M€ ? https://t.co/75WD2VxKmh pic.twitter.com/pDPizeSBPL — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

Lee était aligné au poste de numéro neuf

Face au PSV Eindhoven, Luis Enrique avait décidé d’aligner une attaque composée de Bradley Barcola, Kang-In Lee et Ousmane Dembélé. C’était le Sud-Coréen qui était en pointe et cela n’a pas été une réussite. Ce dernier n’a pas réussi à briller, dans une position qui n’est pas la sienne. Après sa sortie, c’est d’ailleurs Marco Asensio qui lui a succédé dans ce rôle, mais sans plus de réussite, même si le PSG aurait pu obtenir un penalty en fin de match grâce à l’Espagnol.

« Je trouve dommage de ne pas avoir un vrai attaquant axial »

De nombreux supporters parisiens réclament un vrai numéro neuf à Luis Enrique. C’est notamment le cas de Daniel Ljuboja, ancien joueur du PSG, qui s’est exprimé pour Le Parisien et qui trouve qu’il est nécessaire que cette équipe s'appuie sur un vrai spécialiste du poste. « Comme j’ai dit, quand tu ne marques pas, le doute s’installe. Mais si ça arrive souvent, on ne peut pas toujours chercher des excuses par rapport à la réussite. Je trouve dommage de ne pas avoir un vrai attaquant axial. Je trouve que le PSG ce n’est pas une équipe comme Barcelone à l’époque, qui jouait sans 9 mais avait des joueurs extraordinaires, qui faisaient des différences dans les 16 mètres. Paris n’a pas ces joueurs-là aujourd’hui. Hakimi qui est le meilleur joueur offensif du match alors qu’il est arrière droit, ce n’est pas normal. Paris n’a pas joué contre une équipe extraordinaire ce soir. Le PSV, c’est pas la Juve, Barcelone ou Manchester City. Il faut faire plus. »