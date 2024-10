Arabie Saoudite : Neymar est de retour, il y a déjà un nouveau problème

Amadou Diawara

Victime d'une grave blessure au genou il y a près d'un an, Neymar a enfin retrouvé la compétition. Toutefois, Al Hilal ne se réjouit pas forcément du grand retour de son numéro 10. En effet, le club saoudien estime que Neymar va compliquer la gestion de Jorge Jesus.

Lors de l'été 2023, le PSG a vendu Neymar à Al Hilal, et ce, pour une somme proche de 90M€. Toutefois, la star brésilienne s'est blessée gravement au genou peu après son arrivée en Arabie Saoudite.

Le retour de Neymar pose problème

Eloigné des terrains pendant près d'un an, Neymar vient de faire son retour à la compétition. Toutefois, Al Hilal n'est pas vraiment heureux d'avoir retrouvé son numéro 10.

«Un fardeau en moins»

Selon les informations d'Arriyadiyah, le grand retour de Neymar a un impact positif pour Al Hilal au niveau de la médiatisation. Toutefois, ce n'est pas vraiment le cas sur le plan sportif. D'après Goal Arabia, le retour de Neymar devrait compliquer la gestion de Jorge Jesus, le coach d'Al Hilal. Avant sa blessure, l'ailier gauche de 32 ans était critiqué pour sa mauvaise attitude et son manque d'implication. D'ailleurs, la blessure de Neymar a été vu comme un « soulagement, un fardeau en moins », et ce, parce qu'il représentait « un casse-tête pour l’entraîneur ». Durant l'absence de son numéro 10, Al Hilal faisait forte impression. A tel point que selon Goal Arabia, le club saoudien « n’a plus besoin de Neymar ».