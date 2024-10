PSG : Luis Enrique veut éviter une énorme catastrophe !

Pierrick Levallet

Le PSG vit une entame de Ligue des champions plutôt délicate, avec seulement 4 points pris en 3 matchs. Le club de la capitale est bien de la position dans laquelle il était annoncé avant le début de la compétition. Luis Enrique entend néanmoins tout faire pour éviter une grosse catastrophe à la formation parisienne.

Seulement 4 points en 3 matchs joués. Le PSG a plutôt mal démarré sa campagne de Ligue des champions. Le club de la capitale a été tenu en échec ce mardi soir contre le PSV Eindhoven (1-1) et a sans doute payé son manque de réalisme. Résultat, les Rouge-et-Bleu ne sont clairement pas assurés de terminer dans les 8 premiers, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Luis Enrique veut éviter le pire au PSG

Le PSG a plus de chances de décrocher une place de barragiste. Mais une élimination n’est pas non plus à exclure. Luis Enrique entend néanmoins tout faire pour éviter ce scénario au pensionnaire de la Ligue 1 comme le rapporte Le Parisien. Une élimination aussi précoce serait une énorme catastrophe pour le PSG. Le technicien espagnol compte donc faire tout son possible pour que cela n’arrive pas.

Les barrages de la Ligue des champions en ligne de mire !

Les chances de voir le PSG être éliminé dès le premier tour de la Ligue des champions restent malgré tout faibles (12,2% selon Opta). En revanche, la tendance serait plutôt à une qualification en barrages (68,6%) que directement en huitièmes de finale (19,2%). À suivre...