PSG : Un problème historique est identifié !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG a subi une déconvenue sur sa pelouse face au PSV Eindhoven à l’occasion de la 3ème journée de Ligue des Champions (1-1). Malgré une domination nette, les hommes de Luis Enrique ont pêché devant le but. D’ailleurs, le but inscrit par Achraf Hakimi a mis fin à une série historique de 20 ans pour les Parisiens. Explication.

Le PSG dans l’embarras. Ce mardi soir, le club de la capitale a concédé le match nul au Parc des Princes face au PSV Eindhoven (1-1) en Ligue des Champions. Pourtant, après une défaite face à Arsenal (2-0) au début du mois, la formation de Luis Enrique devait impérativement l’emporter afin de se replacer au classement de la C1.

Mercato : Le PSG va débloquer un transfert à 60M€ ? https://t.co/75WD2VxKmh pic.twitter.com/pDPizeSBPL — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

Le PSG cadre sans marquer

Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour le PSG. Face aux Néerlandais, les Parisiens ont frappé 26 fois au but pour 8 tentatives cadrées. Auteur du seul but parisien de la soirée, Achraf Hakimi a mis fin à une énorme disette pour le PSG, qui à l’instar de la demi-finale face au Borussia Dortmund la saison dernière, commence à avoir l’habitude de frapper souvent au but sans marquer…

Une série historique en Ligue des Champions

Comme le rapporte Opta ce mercredi, le PSG restait sur une série de 94 tirs cadrés sans inscrire le moindre but en Ligue des Champions. Si Paris a trouvé les montants à de nombreuses reprises, cette série est la plus longue en Ligue des Champions depuis qu’Opta analyse la compétition (2003/2004).