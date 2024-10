«Un match bizarre», l’énorme frustration du sauveur du PSG

Axel Cornic

Tout le monde attendait une victoire facile, mais l’efficacité n’était pas du côté du Paris Saint-Germain face au PSV Eindhoven (1-1). Les hommes de Luis Enrique ont manqué énormément d’occasion et il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir enfin un tir rentrer dans les cages e Walter Benitez, avec le tir de loin d’Achraf Hakimi, seul buteur parisien de la rencontre.

Après une courte victoire contre Girona (1-0), puis une défaite face à Arsenal (2-0), le PSG était attendu au tournant pour la 3e journée de Ligue des Champions. Mais le rendez-vous est manqué, puisque les Parisiens n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul contre le PSV Eindhoven et se positionnent pour le moment à la 17e place du classement.

« On a tout fait pour gagner, mais le ballon ne voulait pas rentrer »

Le PSG aurait même pu perdre si Achraf Hakimi n’avait pas trouvé le chemin du but en seconde période, ce qui ne le satisfait pas pour autant. « C'est un match bizarre. On a tout fait pour gagner, mais le ballon ne voulait pas rentrer. On s'est créé beaucoup d'occasions » a expliqué le latéral marocain après la rencontre, au micro de Canal+.

« Je suis content pour le but, mais pas pour le résultat de l'équipe »

« Je suis latéral mais le coach me donne de la confiance. J'essaie d'arriver dans les derniers mètres pour aider l'équipe » a poursuivi Hakimi, rendant au passage un petit hommage à Luis Enrique. « Aujourd'hui, c'est rentré. Je suis content pour le but, mais pas pour le résultat de l'équipe. On domine tous les matchs en championnat et en Ligue des Champions. On a marqué un but mais on pouvait en marquer trois »