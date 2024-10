PSG - Luis Enrique : Riolo propose une solution inattendue !

Axel Cornic

Fidèle à sa vision du football, Luis Enrique a décidé depuis la blessure de Gonçalo Ramos de joueur sans véritable attaquant de pointe. C’était une nouvelle fois le cas ce mardi soir lors de la rencontre de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven (1-1), avec Kang-In Lee qui a été titularisé dans l’axe de l’attaque aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola.

Ce n’est plus vraiment une surprise. Dès son arrivée, Luis Enrique a tout de suite installé sa vision du football avec des principes assez précis qui ne font pas vraiment l’unanimité. C’est le cas avec ce rôle de faux numéro 9 bien connu en Espagne et qui semble être devenu la norme au PSG, encore plus depuis la blessure de Gonçalo Ramos en début de saison.

Succession de Mbappé : Le PSG a fait une erreur fatale ? https://t.co/HihMkOPWax pic.twitter.com/XN3FOr43x3 — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

L’attaque du PSG est passée à coté du match

Sauf que cette tactique ne marche pas ! On l’a encore vu ce mardi avec le match nul concédé face au PSV Eindhoven, où l’attaque du PSG a énormément gâché. Aligné dans l’axe, Kang-In Lee a beaucoup raté et n’a jamais pesé sur la défense adverse, certes pas vraiment aidé par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

« Si Randal Kolo Muani est capable de mettre des buts avec les Bleus… »

Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a insisté sur ce sujet épineux de l’attaquant, proposant à Luis Enrique un retour d’un Randal Kolo Muani très peu utilisé. « Quand tu as un 9 tu peux mettre en place une animation offensive pour que tu puisses mettre un but, peut-être que ce fameux 9 serait capable de recevoir un ballon. Si Randal Kolo Muani est capable de mettre des buts avec les Bleus… » a lâché le journaliste est éditorialiste de RMC Sport.