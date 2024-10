PSG : «Il va dominer», il annonce du lourd pour Barcola !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un début de saison épatant, Bradley Barcola s’impose comme l’un des nouveaux cadres du PSG. Cependant, l’ailier gauche n’a pas été en réussite ce mardi soir face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions (1-1). Pourtant, le journaliste Laurent Perrin affirme que le numéro 29 va exploser dans peu de temps.

Le PSG à l’arrêt. De retour aux affaires en Ligue des Champions après une victoire poussive face à Gérone et une défaite de rang contre Arsenal, le club parisien avait l’occasion de renouer avec le succès ce mardi soir avec la réception du PSV Eindhoven. Paris a finalement concédé le match nul (1-1), dans une rencontre marquée par le manque de finition d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola dans le dernier geste.

Bradley Barcola a atteint un plafond de verre ?

S’il s’est procuré de bonnes opportunités, le numéro 29 parisien n’aura jamais trouvé le geste juste. Le compteur de Bradley Barcola (comme celui de tous ses coéquipiers) reste donc encore vierge sur cette campagne de Ligue des Champions, lui qui a inscrit sept buts en huit matchs cette saison en Ligue 1. Décisif en championnat, le nouveau chouchou du Parc des Princes doit encore élever son niveau de jeu en Ligue des Champions. Interrogé par les lecteurs du Parisien, le journaliste Laurent Perrin estime cependant que Bradley Barcola dispose de toutes les qualités pour exploser au plus haut niveau.

« Il possède un truc différent des autres joueurs. Il va dominer la Ligue 1 »

« Il possède un truc différent des autres joueurs. Il va dominer la Ligue 1, il est déjà incontournable en équipe de France. Mais il doit maintenant passer le cap de la Ligue des champions. Son problème, c’est que l’attaque du PSG est tellement faible dans l’axe que les adversaires peuvent facilement bloquer son couloir. C’est pour ça qu’il a été transparent hier et à Arsenal. Et même si c’est un joueur exceptionnel, il n’est pas et ne sera jamais Mbappé. Mais sa marge de progression est immense et un jour, j'en suis sûr, il sera fort avec les forts », a ainsi confié ce dernier.