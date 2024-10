PSG : Scandale homophobe, le gouvernement Macron intervient !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi dernier, le PSG recevait Strasbourg au Parc des Princes. A l’approche du Classique face à l’OM (qui se jouera ce dimanche), les supporters parisiens avaient entonné des chants jugés homophobes à l’encontre des supporters marseillais. Ce jeudi matin, le Ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau est revenu sur cet épisode, et a affirmé que des possibles sanctions pourraient tomber dans les prochains jours.

Si ce mardi soir, le PSG a concédé un match nul contre le PSV Eindhoven (1-1), samedi dernier, la fête était présente au Parc des Princes. Au cours d’une victoire convaincante face à Strasbourg (4-2), les supporters parisiens ont préparé le Classique face à l’OM qui se jouera ce dimanche soir au Vélodrome.

Le Ministre de l’Intérieur revient sur les chants homophobes des supporters du PSG

A l’instar des saisons précédentes, plusieurs chants à caractère homophobe ont été entonné par les Ultras du Virage Auteuil. Si rapidement, plusieurs personnalités avaient pointé du doigt ces derniers, cette fois-ci, c’est le Ministre de l’Intérieur en personne qui a décidé de taper du poing sur la table. Invité de la matinale de France Inter ce jeudi, Bruno Retailleau a d’abord révélé que deux « meneurs » des Ultras Parisiens ayant chanté ont d’ores et déjà été identifiés.

Le parquet de Paris confirme l’ouverture d’une enquête

« On ne peut plus supporter des chants homophobes, la violence ou le racisme. Ce ne se sont pas les valeurs du sport », a ensuite ajouté le successeur de Gérald Darmanin. Bruno Retailleau se dit favorable à un arrêt des matchs par les arbitres lorsque de tels propos sont entonnés par les supporters, et n’a clairement pas exclu diverses sanctions judiciaires, voir des interdictions de stade pour les principaux concernés. De son côté, le parquet de Paris confirme avoir « Ouvert une enquête sur l’infraction de provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, et d’injure publique en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre », comme le rapporte le Parisien.