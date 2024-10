Un joueur brille au PSG, le vestiaire est sous le choc !

Thomas Bourseau

Il y a deux versions de Fabian Ruiz : la première en sélection avec l’Espagne où il ne cesse de briller depuis l’Euro 2024. Et l’autre, en club, avec le PSG où c’est un peu plus poussif. Et ce, bien qu’il soit perçu par le vestiaire parisien comme étant l’un des joueurs les plus doués…

Le Paris Saint-Germain dispose de plusieurs champions d’Europe dans son effectif. Gianluigi Donnarumma a soulevé la coupe en 2021 contre l’Angleterre et il en a été de même pour Fabian Ruiz en Allemagne l’été dernier pour l’Euro 2024, toujours face aux Three Lions. D’ailleurs, la compétition du milieu de terrain du PSG en a choqué plus d’un au vu de ses prestations avec La Roja.

Fabian Ruiz avait signé un Euro XXL, mais peine à confirmer au PSG

A commencer par Daniel Riolo qui tenait le discours suivant sur les ondes de RMC pendant la compétition. « Fabian Ruiz qui a été assez incroyable. De présence, d’orientation de jeu, de récupération. Je ne l’ai jamais vu comme ça au PSG, ne serait-ce qu’en intensité, en course. Si je suis l’entraîneur du PSG, je le vois là, je lui dis : « écoutes, reviens vite, repose toi, je veux te voir comme ça cette année. Tu seras titulaire » ».

Fabian Ruiz bluffe son monde à l’entraînement...

Toutefois, Fabian Ruiz n’est pas un titulaire indiscutable depuis le coup d’envoi de la saison au PSG. Certes, il a débuté lors de la dernière sortie parisienne en Ligue des champions mardi soir pour la réception du PSV Eindhoven (1-1), mais contre Strasbourg (4-2) ou Arsenal (0-2), ça n’avait pas été le cas. L’Équipe explique pourtant que Fabian Ruiz serait l’un des plus doués aux yeux de ses coéquipiers pendant ses séances d’entraînement, mais qu’il n’arrive pas à jouer comme il s’entraîne avec le Paris Saint-Germain cette saison. Reste à savoir si Fabian Ruiz retrouvera sa forme de l'Euro avec le PSG.