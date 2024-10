PSG : Un cauchemar annoncé avec Dembélé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Défenseur du LOSC, Bafodé Diakité a eu l'occasion de se frotter à certains des plus grands attaquants européens. Qui l'a alors le plus impressionné ? Ousmane Dembélé l'a semble-t-il marqué. Même s'il n'a pas eu à défendre directement sur le joueur du PSG, Diakité a expliqué à quel point c'était un calvaire.

A l'été 2023, le PSG n'a pas hésité à débourser 50M€ pour s'offrir Ousmane Dembélé. Si l'international français pêche dans le dernier geste, ce n'est pas pour autant qu'il fait d'énormes différences. Dembélé est un énorme danger pour les défenses adverses. Ce n'est pas Bafodé Diakité (LOSC) qui dira le contraire.

Diakité impressionné par Dembélé

Pour L'Equipe, le Lillois a expliqué à quel point il était difficile de défendre face à Ousmane Dembélé. Bafodé Diakité a alors confié : « L'attaquant qui m'a le plus impressionné ? Je ne l'ai pas eu en face mais le mec qui me vient à l'esprit, c'est Ousmane Dembélé ».

Impossible à défendre ?

« Depuis petit, comme défenseur, on apprend à s'orienter d'un côté pour se faciliter la tâche mais si tu rentres de ce côté et que Dembélé, à l'instinct, peut aller intérieur, extérieur et ajouter de la vitesse... La solution, c'est de le prendre à plusieurs mais tu as ensuite des gars libres », s'est ensuite justifié Diakité.