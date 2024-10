PSG : Il vend la mèche pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Depuis le rachat de QSI en 2011, le nom de Cristiano Ronaldo a été lié au PSG à plusieurs reprises. Mais il semblerait que le train ne repassera pas pour CR7. En effet, Cristiano Ronaldo, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec Al Nassr, ne portera jamais le maillot du PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension. En effet, QSI a racheté le club de la capitale. Avec Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG peut désormais « rêver plus grand » depuis plus d'une décennie.

Le nom de Cristiano Ronaldo a été associé au PSG

Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi n'a pas lésiné sur les moyens pour se renforcer. En effet, le club de la capitale a recruté de nombreuses superstars ces dernières années. On peut citer par exemple : Zlatan Ibrahimovic (43 ans, retraité), Neymar (32 ans, Al Hilal), Lionel Messi (37 ans, Inter Miami) et Kylian Mbappé (25 ans, Real Madrid). De surcroit, le PSG aurait pu finaliser le transfert de Cristiano Ronaldo. En effet, le nom de la vedette portugaise a été lié à l'écurie parisienne à plusieurs reprises. Toutefois, Cristiano Ronaldo aurait manqué sa chance de signer un jour au PSG.

Le PSG ne compte plus recruter de trentenaire

Lors d'une série de questions-réponses avec des internautes, Laurent Perrin a affirmé que Cristiano Ronaldo ne défendrait jamais les couleurs du PSG. « Cristiano Ronaldo peut-il encore venir ? Non. Évidemment non. Vous imaginez la relation Luis Enrique - Ronaldo ? Cela ferait un documentaire génial ! Mais restons sérieux. Je pense qu'il faudra attendre très longtemps avant de voir le PSG recruter un joueur de plus de 30 ans », a révélé le journaliste du Parisien. Pour rappel, Cristiano Ronaldo est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Al Nassr. Reste à savoir si le vétéran de 39 ans finira sa carrière en Arabie Saoudite ou ailleurs.