Mercato - Officiel : Il recale le Real Madrid et jubile

Après avoir longuement convoité Leny Yoro cet été, le Real Madrid serait toujours à la recherche d’un défenseur central. Si selon nos informations exclusives, les Merengue ont jeté leur dévolu sur William Saliba, Castello Lukeba a également été envisagé. Mais le Français vient de prolonger au RB Leipzig, et s’est dit très heureux de cette décision.

Le Real Madrid dispose d’un effectif étoilé. Avec l’arrivée de Kylian Mbappé cet été, l’attaque des Merengue semble parfaitement rodée, mais en défense, la perte de Nacho au cours du mercato estival sonne comme un gros coup dur. Pendant longtemps, le club madrilène a tenté de convaincre Leny Yoro de s’engager en faveur de la « Casa Blanca ».

Castello Lukeba prolonge au RB Leipzig

Mais alors que le prodige du LOSC s’est finalement engagé en faveur de Manchester United, le Real Madrid a alors envisagé la piste Castello Lukeba. Le défenseur central de 21 ans vient cependant de prolonger jusqu’en juin 2029 avec le RB Leipzig, et a réagi à cette heureuse nouvelle ce mercredi. « Le transfert à Leipzig a été parfait pour mon développement. J'ai rapidement eu beaucoup de temps de jeu et j'ai pu prendre des responsabilités. J'ai toujours eu le soutien de tous les membres du club, de nos supporters et de mes coéquipiers - le RB Leipzig est désormais ma deuxième famille. Le RB Leipzig est aujourd'hui ma deuxième famille. L'organisation du club permet aux jeunes joueurs comme moi de s'intégrer facilement et de s'améliorer jour après jour », a lâché l’ancien de l’OL au sein d’un communiqué publié par le club allemand.

Le Français heureux pour son développement

« Pouvoir s'entraîner au plus haut niveau et jouer régulièrement contre les meilleures équipes du monde est tout simplement fantastique ! Je me réjouis de jouer encore de nombreux matches pour le RB Leipzig et je ferai de mon mieux pour contribuer à notre succès. J'aimerais remercier tout particulièrement nos formidables supporters, qui nous soutiennent avec tant de passion à chaque match. Cela me pousse à mieux jouer et représente beaucoup pour moi. J'aime fêter et danser avec eux après les victoires - j'attache une grande importance à ce lien spécial », conclut Castello Lukeba, qui ne rejoindra donc pas le Real Madrid.