Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, le transfert d’une star est possible !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid cet été, le club madrilène souhaite poursuivre sur sa lancée en attirant des stars à tous les étages. Alors que Dani Carvajal s’est récemment blessé gravement, les Merengue pourraient recruter Trent Alexander-Arnold. Ancien recruteur, Mick Brown estime que le latéral droit de Liverpool ne résistera pas à l’intérêt que lui porte « la Casa Blanca ».

Avec l’addition de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid dispose d’une force offensive conséquente. Mais désormais, le club madrilène pourrait tenter de se renforcer en défense. Si sur le côté gauche, Alphonso Davies a été évoqué à plusieurs reprises, à droite, la blessure de Dani Carvajal pourrait pousser les Merengue à accélérer sur le dossier Trent Alexander-Arnold. Suivi de longue date par Carlo Ancelotti, le latéral de Liverpool serait d’ailleurs emballé à l’idée de rejoindre le club espagnol selon Mick Brown.

Succession de Mbappé : Le PSG condamné à lâcher 120M€ ! https://t.co/WKrvJGWvqn pic.twitter.com/lJFPSnDWcY — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

Le Real Madrid lorgne Trent Alexander-Arnold

« On m'a dit qu'il voulait aller à Madrid. Pour le joueur, un transfert au Real Madrid sera toujours intéressant. Le manager du Real Madrid le connaît déjà pour l'avoir côtoyé sur les bords de la Mersey. Et si la situation de son contrat est telle qu'elle lui permet d'envisager un accord en janvier, j'ai entendu dire qu'il y avait de fortes chances qu'un transfert se produise .Si l'on exclut le Real Madrid de l'équation, toute discussion sur son départ n'a plus lieu d'être. Liverpool ne veut pas qu'il parte et il ne voudrait pas partir. Mais vous mettez Madrid dans la course et tout d'un coup, tout change », a ainsi confié l’ancien recruteur anglais auprès de TeamTalk.

« Je m'attends à ce que ce transfert ait lieu »

« Je m'attends tout à fait à ce que ce transfert se produise, je m'attends à ce que ce transfert ait lieu, et même si Liverpool veut qu'il reste, refuser la chance de devenir un Galactico à Madrid serait trop demander », conclut Mick Brown. Reste désormais à savoir si le Real Madrid arrivera à convaincre Liverpool de lâcher l’une de ses pièces maîtresses depuis plusieurs années...