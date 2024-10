«Il n'ira jamais», le clan Zidane vend la mèche pour son mercato

Amadou Diawara

Selon la presse italienne, l'Arabie Saoudite serait sur le point de se séparer de Roberto Mancini. Pour remplacer son sélectionneur, la fédération saoudienne de football rêverait de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Mais à en croire Christophe Dugarry, le Ballon d'Or 98 ne prendra jamais les rênes de l'Arabie Saoudite.

Alors que les résultats de son équipe laissent à désirer, Roberto Mancini ne devrait plus être le sélectionneur de l'Arabie Saoudite bien longtemps. En effet, le coach italien et la fédération saoudienne de football seraient en train de négocier une résiliation de contrat.

Neymar lâche une annonce après son grand retour https://t.co/0QSw3GanQP pic.twitter.com/Q0NRCq2XkO — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

L'Arabie Saoudite rêve de recruter Zidane

D'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.com, l'Arabie Saoudite aurait déjà coché plusieurs noms, dont celui de Zinedine Zidane, pour la potentielle succession de Roberto Mancini. A en croire le média transalpin, elle rêverait de s'attacher les services du Français, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en juin 2021. Toutefois, comme l'a affirmé Christophe Dugarry, le Ballon d'Or 98 ne répondra jamais favorablement à l'appel de l'Arabie Saoudite.

«Il n’ira pas, il n’ira jamais»

« Zinedine Zidane en Arabie Saoudite ? Il n’ira pas, il n’ira jamais. S’il avait dû y aller, il y serait depuis longtemps. Après, je ne comprends pas quand on dit que c’est un crève-cœur pour les gens. Il a proposé ses services en équipe de France, on lui a dit non. Après, il fait ce qu’il veut. ‘Pour les gens’, ça ne veut rien dire. Zizou fait ce qu’il veut, quand il veut, comme il veut. C’est un homme libre, il n’est pas là pour faire plaisir aux gens. Il n’a pas suffisamment fait plaisir aux gens ? », a déclaré Christophe Dugarry, grand ami de Zinedine Zidane, dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport) ce lundi. L'Arabie Saoudite est donc contraint de se tourner vers ses plan B, à savoir Ramon Diaz et Hervé Renard.