Mercato : Jackpot pour le PSG, «c’est un joueur très coté»

Recruté pour 50M€ à l’été 2023, Bradley Barcola est devenu en deux saisons l’une des armes offensives préférées de Luis Enrique. Et le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid n’a fait qu’accentuer son importance au Paris Saint-Germain, avec sa valeur sur le marché qui pourrait bien s’emballer si les choses continuent comme ça.

Tout le monde s’attendait à ce que le PSG recrute une ou deux stars mondiales en attaque, afin de définitivement tourner la page du départ de Kylian Mbappé. Mais le duo formé par Luis Campos et Luis Enrique a souhaité mettre en avant les jeunes talents déjà au club, comme Bradley Barcola, arraché à l’OL un an plus tôt.

L’ascension fulgurante de Barcola

Et le pari semble être réussi pour le moment, puisque l’ailier de 22 ans ne cesse de surprendre, s’étant même taillé une place en équipe de France. Cela a eu un impact direct sur sa valeur, puisque selon le site spécialisé Transfermarkt des 35M€ que Barcola affichait lors de son arrivée au PSG en provenance de l'OL, il en vaudrait presque le double désormais, soit 65M€ ! Et ça ne surprend pas grand monde...

« C’est un joueur qui est parvenu à s’imposer dans un club de la dimension du PSG »

« Il rassemble plusieurs critères qui en font un joueur très coté. Il est Français et il faut garder en tête que cette formation-là, à la manière des Brésiliens dans les années 2000, est particulièrement valorisée » a justifié dans les colonnes de L’Equipe un scout anglais, qui est persuadé que la valeur de Bradley Barcola va encore grimper dans les mois à venir. « Ensuite c’est un joueur qui est parvenu à s’imposer dans un club de la dimension du PSG. Enfin, ce qui nourrit l’évolution récente de sa valeur, c’est son efficacité. Donc, si vous me dites plus de 80M€, je vous réponds oui ».