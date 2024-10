PSG - Barcola : Un mercato légendaire est annoncé !

Axel Cornic

A seulement 22 ans, Bradley Barcola s’est imposé comme la star de l’attaque du Paris Saint-Germain depuis le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Buteur et passer décisif contre Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue 1, l’international français ne cesse de surprendre et cela a forcément un impact sur le marché des transferts.

Sept buts en huit matchs, personne ne fait mieux en Ligue 1 pour le moment. Déjà très efficace la saison dernière, Bradley Barcola est en train de prendre une toute nouvelle envergure au PSG. Avec le soutien de Luis Enrique il est devenu un joueur central dans le dispositif parisien, surtout après le départ de Kylian Mbappé qui a laissé un trou béant.

Mercato : Le PSG et l’OM préparent le transfert d'une star ? https://t.co/8f9ZxWcQM4 pic.twitter.com/kSmiNGnL8S — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

« Son prix est au-dessus de 70M€ »

Et le PSG pourrait bien tenir là sa nouvelle pépite, même si certains pensent qu’il a fallu quelque le surpayer pour l’arracher à l’OL lors du mercato estivale 2023. « La question de sa valorisation est complexe parce que quand Paris l’a acheté il valait plus 35M€ que 50M€ » fait remarquer un agent du marché dans les colonnes de L’Equipe, assurant toutefois que le prix de Barcola a grimpé en flèche en un an et demi. « Son prix est au-dessus de 70M€ ».

« Ils sont sans doute moins de dix clubs en Europe à pouvoir initier un mouvement »

« Aujourd’hui, sur un marché difficile, il faut se poser la question de qui, hors Arabie Saoudite, est capable de recruter sur des montants très élevés comme ceux-là » explique-t-on, au sujet de Bradley Barcola. « Arsenal, Chelsea, City, Manchester United, le Real Madrid, Liverpool, ils sont sans doute moins de dix clubs en Europe à pouvoir initier un mouvement. Si, au même moment, Barcola répond aux besoins de deux de ces clubs, les montants peuvent s’envoler ».