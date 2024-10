Mercato : «Ce n'est pas possible», cette réponse qui brise le rêve de Zidane

Amadou Diawara

Zinedine Zidane ne s'en est pas caché, il rêve de prendre la succession de Didier Deschamps en tant que sélectionneur de l'équipe de France. D'après Christophe Dugarry, le Ballon d'Or 98 a proposé ses services à la FFF à plusieurs reprises. Toutefois, la fédération française de football lui a toujours répondu : « ce n'est pas possible ».

A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane (52 ans) a mis un terme à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Alors que Didier Deschamps (56 ans) est à la tête de l'équipe de France depuis l'été 2012, soit plus de douze années, le Ballon d'Or 98 espère pouvoir prendre sa place de sélectionneur un jour. Mais, pour le moment, Zinedine Zidane se retrouve face à un mur lorsqu'il propose ses services à la FFF (fédération française de football).

Zidane a proposé ses services à la FFF

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, Christophe Dugarry a révélé que Zinedine Zidane avait approché la FFF à plusieurs reprises pour récupérer le poste de sélectionneur des Bleus. Mais à en croire son grand ami, l'ancien coach du Real Madrid s'est fait recaler à chaque fois par l'instance française de football.

«Ça fait des années que la porte n'est pas ouverte»

« Il a déjà proposé ses services à l’équipe de France, il a dit qu’il la voulait et qu’il l’attendait, ce n’est plus un secret. Qui je suis pour parler si Zidane veut aller en Arabie saoudite ou ailleurs ? Il a proposé ses services en équipe de France, et ça fait des années que la porte n’est pas ouverte et qu’on lui dit : ‘ce n’est pas possible’ », a avoué Christophe Dugarry sur les ondes de RMC Sport. Reste à savoir si Zinedine Zidane remplacera finalement Didier Deschamps en équipe de France. Pour rappel, l'actuel sélectionneur des Bleus est engagé jusqu'au 31 juillet 2026.