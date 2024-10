Neymar lâche une annonce après son grand retour

Blessé gravement au genou peu après son arrivée à Al Hilal, Neymar a manqué près d'une année de compétition. Ce lundi, la star brésilienne de 32 ans a fait son grand retour sur la pelouse d'Al Ain. Ayant joué une trentaine de minutes en Ligue des Champions asiatique, Neymar a fait part de son immense bonheur d'avoir retrouvé les terrains.

Lors de l'été 2023, Neymar a été poussé vers la sortie par le PSG ; et ce, même s'il était engagé jusqu'au 30 juin 2027, comme révélé par le10sport.com. Et finalement, la star brésilienne de 32 ans a été transférée à Al Hilal pour un somme proche de 90M€.

