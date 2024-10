Arabie saoudite : Le coup de gueule du clan Zidane

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis mai 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a plus officié sur un banc de touche. Et si son retour était pour bientôt ? Ces dernières heures, une rumeur a fait beaucoup parler, envoyant Zizou à la tête de l’Arabie Saoudite. De quoi en attrister plus d’un, mais Christophe Dugarry, proche de Zidane, ne comprend pas une telle réaction.

Quel sera le prochain challenge de Zinedine Zidane ? Alors que l’entraîneur français attendait de prendre l’équipe de France après la Coupe du monde 2022, la prolongation de Didier Deschamps a chamboulé ses plans. Toujours libre à l’heure actuelle, Zizou garde tout de même une très grosse cote sur le marché. Sollicité, Zidane pourrait notamment prendre les commandes de la sélection d’Arabie Saoudite.

« Je ne comprends pas… »

Zinedine Zidane avec l’Arabie Saoudite, ça a du mal à passer auprès de certains fans français. De quoi agacer Christophe Dugarry. L’ami de Zizou a ainsi poussé un coup de gueule sur RMC, lâchant à propos de ces réactions : « Je ne comprends pas quand on dit que c’est un crève-cœur pour les gens. Il a proposé ses services en équipe de France, on lui a dit non ».

« Zizou fait ce qu’il veut »

« Après, il fait ce qu’il veut. ‘Pour les gens’, ça ne veut rien dire. Zizou fait ce qu’il veut, quand il veut, comme il veut. C’est un homme libre, il n’est pas là pour faire plaisir aux gens. Il n’a pas suffisamment fait plaisir aux gens ? », a poursuivi Dugarry.