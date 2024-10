Mercato : Surprise, son retour est imminent après l'OM

Amadou Diawara

Après la lourde défaite face à l'OM ce dimanche soir, le Montpellier HSC a décidé de se séparer de son entraineur, Michel Der Zakarian. Pour le remplacer, le club héraultais serait sur le point de nommer Jean-Louis Gasset. A la retraite depuis son départ de l'OM cet été, le coach de 70 ans compterait reprendre du service pour sauver son club de coeur.

Après une phase de groupes de la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) compliquée avec la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset a pris place sur le banc de l'OM au mois de février. Arrivé en tant qu'entraineur intérimaire, le technicien de 70 ans s'est engagé jusqu'au 30 juin. Et à la fin de son mandat à l'OM, Jean-Louis Gasset a annoncé qu'il prenait sa retraite. Toutefois, la situation critique du Montpellier HSC le pousse à revenir sur sa décision.

Gasset va sortir de sa retraite

Depuis le début de la saison, le Montpellier HSC est à la peine. En huit journées de Ligue 1, les Héraultais ont déjà perdu six rencontres (une victoire et un nul). Ainsi, après la claque face à l'OM ce dimanche soir (défaite 0-5 à domicile), les hautes sphères de Montpellier ont décidé de remercier leur entraineur Michel Der Zakarian. Et pour remplacer son coach, le MHSC serait sur le point d'annoncer le retour de Jean-Louis Gasset.

Gasset va remplacer Der Zakarian à Montpellier

Ancien joueur et entraineur de Montpellier, Jean-Louis Gasset devrait sortir de sa retraite pour tenter de sauver son club de coeur. Selon les informations de La Provence, divulguées par Fabrice Lamperti sur son compte X ce mardi matin, l'ex-technicien de l'OM devrait prendre la succession de Michel Der Zakarian. En effet, tout serait validé entre les parties après d'ultimes discussions. Reste à savoir quand le Montpellier HSC va officialiser le rapatriement de Jean-Louis Gasset à la Mosson.