PSG : Un renfort arrive, il va tout changer ?

Attendu comme titulaire à la pointe de l'attaque du PSG cette saison, Gonçalo Ramos a malheureusement connu un coup d'arrêt seulement quelques minutes après le coup d'envoi de la saison. Blessé à la cheville lors de la première journée de Ligue 1 contre Le Havre, l'attaquant portugais devrait faire son retour dans le courant du mois de novembre. De quoi tout changer pour Luis Enrique ?

Malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG a décidé de ne recruter aucun attaquant. Par conséquent, le club de la capitale s'appuie notamment sur Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos pour un trio qui semblait être celui qui serait le plus utilisé par Luis Enrique. Mais l'international portugais s'est blessé dès la première journée, laissant un vide au poste d'avant-centre qui est pour le moment comblé par Marco Asensio et Lee Kang-In, qui ne sont pas des spécialistes du rôle. Par conséquent, Laurent Perrin, journaliste du Parisien, estime que le retour de Gonçalo Ramos est très attendu.

Ramos le retour qui peut tout changer ?

« Luis Enrique adore ce concept de faux 9, c’est-à-dire un attaquant de pointe, buteur et passeur, capable de prendre du recul pour libérer des espaces pour les milieux et les joueurs de couloir. Enrique jouait comme ça à Barcelone. Mais ce n’était pas les mêmes joueurs… Et c’est sans doute la limite de sa philosophie. Quand vous avez Neymar, Messi et Suarez, vous ne vous demandez pas qui peut marquer des buts. Aujourd’hui, à Paris, il n’y a pas de buteur de top niveau. Il faut attendre le retour de Gonçalo Ramos, qui coche beaucoup de cases. Enrique va-t-il l’installer ? Cela semble logique mais avec lui, on n’est jamais sûr de rien. Qui aurait pu prévoir que Vitinha commence sur le banc hier soir ? », se demande-t-il lors d'un Questions/réponses organisé sur le site du Parisien.

Pas de numéro 9 cet hiver au PSG ?

En attendant le retour de Gonçalo Ramos, attendu pour la mi-novembre, Luis Enrique a choisi d'opter pour la mise en place d'un système avec un faux numéro 9, un poste que se partage Marco Asensio et Lee Kang-In. Randal Kolo Muani, pourtant le profil qui se rapproche le plus de Gonçalo Ramos, est utilisé avec parcimonie. Mais cela ne porte pas ses fruits en Ligue des champions comme en témoigne nul frustrant contre le PSV Eindhoven. L'autre option consisterait à recruter un nouveau numéro 9 lors du mercato hivernal. « Pour le moment, selon nos informations, le PSG n’envisage pas de bouger au mercato », révèle toutefois Laurent Perrin.

