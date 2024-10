«Ils sont vexés» au PSG, l'OM a de quoi s'inquiéter !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après le match nul contre le PSV Eindhoven (1-1), le PSG a désormais les yeux rivés sur le Classique face à l'OM. Dimanche soir, les joueurs de Luis Enrique auront un gros choc à disputer contre ceux de Roberto De Zerbi. Et alors que certains fans olympiens croient à une victoire, l'entraîneur du PSG risque de mettre son grain de sel pour remotiver ses troupes.

Dimanche prochain, le choc de la 9ème journée de Ligue 1 verra l'OM accueillir le PSG. Un duel entre l'actuel 3ème du championnat de France contre le leader. Un Classique qui risque de faire des étincelles quand on sait qu'Adrien Rabiot va retrouver son club formateur. Qui l'emportera entre l'OM et le PSG ?

« Non, ça ne sent pas bon du tout pour l’OM »

Alors que certains fans de l'OM y croient suite au résultat entre le PSG et le PSV Eindhoven en Ligue des Champions, Laurent Perrin a appelé au calme. Pour Le Parisien, le journaliste a expliqué : « Non, ça ne sent pas bon du tout pour l’OM, je m'explique. Je pense qu'il aurait été préférable pour Marseille que le PSG gagne contre le PSV et que les Parisiens débarquent au Vélodrome avec un petit excès de confiance ».

« Luis Enrique va leur mettre une pression de dingue »

« Là, ils sont vexés, Luis Enrique va leur mettre une pression de dingue et je pense qu’ils vont se livrer à fond. Et s’ils jouent à fond, ils sont plus forts que l’OM », a précisé Laurent Perrin. Rendez-vous dimanche soir pour le Classique entre le PSG et l'OM.