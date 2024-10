Départ de Mbappé : Une star du PSG lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Kylian Mbappé a quitté le PSG afin de s’engager en faveur du Real Madrid. Si le club parisien a réalisé un bon début de saison en Ligue 1, en Coupe d’Europe, l’absence de l’ancien numéro 7 se fait sentir. Après le match nul face au PSV Eindhoven ce mardi (1-1), le capitaine Marquinhos a évoqué les différences avec la saison précédente, lorsque Mbappé évoluait encore à Paris.

Le PSG dans le doute. Malgré le fait d’avoir repris la tête du championnat samedi avec une belle victoire contre Strasbourg (4-2), en Europe, la formation de Luis Enrique patine. Après une victoire poussive face à Gérone (1-0) et un revers contre Arsenal (2-0), Paris avait l’occasion de se relancer avec la réception du PSV Eindhoven ce mardi soir. Mais les Rouge et Bleu n’auront pas réussi à faire la différence, et se sont contentés du match nul (1-1). Après la rencontre, le capitaine Marquinhos s’est exprimé, et a notamment surpris en évoquant l’absence de Kylian Mbappé au niveau du manque de finition des siens.

« L’année dernière, on avait un grand numéro 9 »

« Manque un numéro 9 ? Si on regarde les statistiques, on a marqué pas mal de buts si on compare à la saison dernière. L’année dernière, on avait un grand numéro 9. C’est normal que quand un joueur comme ça part, les gens vont se focaliser sur ça », a ainsi confié le défenseur central au micro de Canal +.

« Aujourd’hui, ça a manqué un peu plus de tranquillité devant le but »

« C’est une autre idée de jeu aujourd’hui. Notre équipe a un peu changé », poursuit Marquinhos. « Mais je pense que c’est important de concrétiser. On a des grands joueurs qui peuvent marquer des buts, qui ont déjà montré qu’ils peuvent le faire. Aujourd’hui, ça a manqué un peu plus de tranquillité devant le but. On va le faire, on va le travailler à l’entraînement, il faut aussi le travailler dans nos têtes. Je pense que c’est un moment décisif, dans la surface, il faut avoir cette tranquillité-là ».