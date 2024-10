PSG : Grande nouvelle avant le choc

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG a subi une déconvenue en Ligue des Champions ce mardi soir. Les Parisiens n’ont pas réussi à battre le PSV Eindhoven (1-1), et se retrouvent désormais en mauvaise posture au classement de la C1. Si le prochain match face à l’Atlético de Madrid paraît déjà crucial, un absent de taille sera à signaler chez les Colchoneros.

Le PSG n’a plus le droit à l’erreur. Si la formation de Luis Enrique a réussi un bon début de saison en championnat, le début de campagne européenne du club francilien est loin de faire l’unanimité. Et pour cause, après une victoire poussive face à Gérone (1-0) et un revers de rang contre Arsenal (2-0), le club de la capitale n’a pas su concrétiser sa domination face au PSV Eindhoven ce mardi soir (1-1), et a donc concédé un match nul embêtant.

Le PSG reçoit l’Atlético de Madrid dans deux semaines

Prochain rendez-vous européen pour Paris : le 6 novembre prochain, une nouvelle fois au Parc des Princes, avec la réception de l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros, qui ont subi une lourde défaite à domicile ce mercredi face au LOSC (1-3), vont devoir composer avec un absent de taille.

Gimenez suspendu pour ce choc

Taulier de la défense de Diego Simeone, José Maria Gimenez sera suspendu pour ce choc face au PSG. L’international Uruguayen va manquer ce match en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Une bonne nouvelle pour la bande à Luis Enrique.