Mercato - OM : C'est la guerre pour ce transfert de dernière minute !

Thomas Bourseau

Et si l'Olympique de Marseille mettait la main sur une troisième recrue d'ici la fin du mercato hivernal ? Après Luiz Felipe Ramos et Amine Gouiri, le club phocéen aurait lancé les grandes manœuvres auprès de Chelsea dans l'espoir de boucler le prêt d'Aaron Anselmino. Cependant, la concurrence ferait rage dans ce dossier et les Blues n'auraient pas encore statué sur cette opération.

La venue de Luiz Felipe Ramos (27 ans) en tout début de mercato ne semble pas avoir été rassasié l'OM. Les dirigeants du pensionnaire de Ligue 1 chercheraient activement un nouveau renfort à offrir à Roberto De Zerbi dans le secteur défensif. L'option Nicola Zalewski ne semble plus en être une puisque l'international polonais de 23 ans devrait prolonger son contrat à la Roma avant d'être prêté avec option d'achat de 6M€ selon Matteo Moretto.

L'OM s'attêlerait au recrutement d'Aaron Anselmino

Ce samedi, le journaliste Luca Bendoni a révélé un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Aaron Anselmino. Le défenseur argentin de 19 ans est revenu à Chelsea d'un prêt au Boca Juniors. Un dossier qui serait bel et bien d'actualité à l'OM d'après L'Equipe avec une offre de prêt déjà envoyée aux dirigeants des Blues. Selon la BBC, le comité directeur du club phocéen s'en irait en guerre pour la signature d'Anselmino.

Une offre de prêt est partie de la part de l'OM, mais d'autres clubs sont sur le coup

En effet, le journaliste du média Nizaar Kinsella a assuré que plusieurs clubs seraient sur les rangs dans l'optique d'accueillir Aaron Anselmino. Le mercato hivernal fermera ses portes le lundi 3 février au soir. Le temps presserait donc pour l'OM dans la course à la signature d'Anselmino. Cependant, la position de Chelsea ne serait pas claire sur leurs attentes concernant ce dossier. L'Olympique de Marseille est prévenu, ça risque de partir dans tous les sens dans les prochaines heures dans les bureaux des dirigeants marseillais.