Mercato : L’OM va se débarrasser d’une nouvelle recrue ?

Après avoir trouvé des portes de sortie à Elye Wahi et Lilian Brassier, l’OM aimerait se séparer d’une autre de ses recrues estivales en la personne de Jonathan Rowe. Roberto De Zerbi a pourtant demandé du temps pour l’attaquant âgé de 21 ans vendredi en conférence de presse, mais le club a déjà commencé à sonder le marché le concernant.

Si l’OM veut désormais plus de stabilité depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, ce dernier semble perdre patience avec des joueurs arrivés seulement l’été dernier. Cet hiver, Marseille s’est déjà séparé de deux d’entre eux, Elye Wahi (22 ans) et Lilian Brassier (25 ans), qui ont respectivement rejoint l’Eintracht Francfort et le Stade Rennais. Mais une autre recrue hivernale pourrait partir d’ici à la fermeture du marché des transferts.

L’OM pense à se séparer de Rowe

En effet, d’après les informations de L’Équipe, il s’agit de Jonathan Rowe, alors qu'Ismaël Koné (22 ans) est lui aussi annoncé sur le départ. Prêté avec option d’achat par Norwich, l’attaquant âgé de 21 ans a épuisé la patience de Roberto De Zerbi et l’OM a déjà commencé à sonder le marché le concernant. Ce qui a de quoi surprendre à la vue des propos du technicien italien à son égard vendredi en conférence de presse : « Il s’entraîne très bien depuis deux ou trois semaines. Évidemment, pour lui, c’est un changement radical : un pays différent, une nouvelle culture. Il est né en 2003, il a seulement 22 ans et il est arrivé il y a moins d’un an. C’est un bouleversement dans sa vie. En Championship, il jouait tous les trois jours, donc il s’entraînait peu et jouait beaucoup. »

« Il faut savoir patienter, comme vous l’avez fait avec Luis Henrique »

« Ici, il doit faire face à la concurrence, à un autre championnat, à un stade différent de celui de Norwich, avec une pression et un style de jeu distincts. Il lui faut du temps pour s’adapter. Il faut savoir patienter, comme vous l’avez fait avec Luis Henrique. Moi, je n’étais pas là à ce moment-là, mais je sais qu’il avait eu du mal à s’intégrer au début. Puis il a fini par trouver sa place. Il faut avoir confiance en lui. Si l’on croit en un joueur, si l’on croit en un projet, il faut lui laisser le temps nécessaire et savoir attendre. Sinon, on jette tout après deux jours… Et dans ces conditions, on ne construit rien », a ajouté Roberto De Zerbi, qui, contrairement à ce qu’il a laissé entendre, semble avoir perdu patience avec Jonathan Rowe.