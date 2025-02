Une star déclare sa flamme au PSG, la tentative de la dernière chance ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain ne se trouve pas dans une situation avancée de négociations avec Gianluigi Donnarumma à propos de la prolongation de son contrat expirant à l'été 2026, au grand dam de l'Italien. En effet, le principal intéressé a médiatiquement fait savoir qu'il faisait d'une priorité sa continuité au PSG. Mais ce dossier serait tout bonnement au point mort à l'instant T. Explications.

Gianluigi Donnarumma évoluait dans l'ombre de Keylor Navas l'espace de quelques semaines dans la foulée de son arrivée à l'été 2021 de l'AC Milan par le biais de son ancien statut d'agent libre. Au fil de la saison 2021/2022, Donnarumma reléguait Navas petit à petit sur le banc avant d'être définitivement installé au poste de numéro un par Christophe Galtier à l'été 2022.

Le PSG ne discuterait plus avec Gianluigi Donnarumma

Depuis, Gianluigi Donnarumma alterne entre le très bon et le moins bon en Ligue 1 et en Ligue des champions. De quoi fragiliser sa position de titulaire indiscutable aux yeux de certains observateurs et au sein même du Paris Saint-Germain. Il n'y a qu'à constater l'alternance entre Donnarumma et Matvey Safonov pendant la première partie de saison. Si bien que pour ce qui est de la question de la prolongation de son contrat courant jusqu'en juin 2026, elle semble rester en suspens pour le moment d'après L'Equipe. Les discussions seraient au point mort entre les parties concernées quand bien même le principal intéressé souhaite rester au PSG.

«J’espère rester ici et prolonger»

C'est le discours qu'il tenait déjà en interview pour l'UEFA en octobre 2024 et qu'il a réitéré cette semaine après la victoire du PSG contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions (4-1). « Oui j’espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c’est ma maison. Je me sens très bien ici. J’espère continuer à bien travailler à Paris. Ma priorité, c’est donc de prolonger ». Néanmoins, à en croire L'Equipe, la direction du PSG ne donnerait plus de son ni d'image à l'entourage de Gianluigi Donnarumma à ce sujet. Se pourrait-il que la déclaration de l'Italien cette semaine ait pour but de relancer la machine ?