Riolo : Cyril Hanouna l’utilise pour un clash !

La rédaction

Cyril Hanouna n’a pas manqué de faire parler de lui après son arrivée dans le groupe M6. Sur Europe 1, l’animateur a évoqué le cas de Daniel Riolo, affirmant que RMC devrait davantage l’exposer pour booster ses audiences. Il en a profité pour tacler Benjamin Duhamel : «Il n'a jamais fait d'audience, il a une tête de stagiaire.»

Alors que C8 et NRJ12 ont cessé d’émettre dans la nuit du 28 février, Cyril Hanouna a annoncé lors de la dernière de TPMP sur la chaîne du groupe Canal+ qu’il rejoignait le groupe M6. L’émission sera désormais diffusée sur W9, et Cyril Hanouna animera également une quotidienne sur Fun Radio, en plus de son émission. L'animateur de Touche Pas à Mon Poste avait rejoint la chaîne (D8 à l'époque) en 2012 pour transférer l'émission, à l'origine retranscrite sur France 4.

Daniel Riolo annonce du jamais vu au PSG !

➡️ https://t.co/52eIOhMYeF pic.twitter.com/hCQN8tfxCq — le10sport (@le10sport) March 2, 2025

Le cas Daniel Riolo

Sur Europe 1 dans l’émission On marche sur la tête, Cyril Hanouna a évoqué le cas de Daniel Riolo. Pour l’animateur, le compagnon de sa chroniqueuse Géraldine Maillet mériterait plus de temps d’antenne s’il s’agit d’améliorer les audiences de RMC :

«Je dis pas ça parce que c'est le mec de Géraldine, mais il est dans le groupe. Laissez-moi deux jours là-bas et ils vont voir les audiences que je vais faire !»

«Il a une tête de stagiaire»

Cyril Hanouna n’a pas épargné le groupe BFM/RMC, utilisant l’exemple de Riolo pour attaquer le journaliste Benjamin Duhamel :

«Chez CNews, ils n'ont pas peur d'exposer leurs stars. Regardez Pascal Praud : il fait le matin et le soir sur CNews ! Pour moi, les stars de la chaîne, ce sont les Grandes Gueules, eh bien utilisez-les ! Benjamin Duhamel, il n'a jamais fait d'audience, il a une tête de stagiaire, t’as envie de lui demander un kawa ! Non mais franchement, sortez-les !»