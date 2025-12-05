Une star signe au PSG : C'est le coup de foudre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme la première star du projet QSI au PSG, Javier Pastore était présent au Parc des Princes en milieu de semaine pour rencontrer quelques supporters historiques du club de la capitale. L’occasion pour l’ancien numéro 27 d’afficher son amour pour son ancienne équipe et la Ville Lumière.

Il restera pour toujours le premier gros nom à avoir signé après l’arrivée du Qatar dans la capitale, l’incarnation du nouveau PSG en devenant à l’époque le joueur le plus cher de l’histoire du football français. Entre Javier Pastore et son ancien club, l’amour semble éternel, en témoigne la présence de l’Argentin à divers événements organisés par le Paris Saint-Germain. C’était encore le cas mercredi soir, au Parc des Princes.

Pastore face aux fidèles supporters du PSG L’Argentin était en effet présent dans l’enceinte des Rouge et Bleu à l’occasion d’une soirée spéciale organisée par le PSG pour remercier les supporters qui comptent quarante ans d’abonnement. « C’est vraiment important de venir car le foot, c’est transmettre une passion de génération en génération. Et c’est formidable », s’est réjoui Pastore, face aux quatorze chanceux réunis, rapporté par Le Parisien.