PSG : Chevalier en danger, Luis Enrique prend une décision radicale !

Recruté cet été par le PSG, Lucas Chevalier est arrivé avec une énorme pression sur les épaules, celle de passer après Gianluigi Donnarumma. Le fait est que les débuts sont difficiles pour l'international français. Les critiques s'accumulent pour Chevalier, qui peut toutefois compter sur le soutien de Luis Enrique en ces temps difficiles.

A 24 ans, Lucas Chevalier est aujourd'hui un joueur du PSG. Arrivé en provenance du LOSC au mercato estival, le gardien connait des premiers mois difficiles. Devant faire avec une énorme pression sur les épaules, le Français peine à convaincre pour le moment. Mais voilà que Chevalier garde encore et toujours la confiance de Luis Enrique pour le moment, même si certains au PSG penseraient autrement...

Chevalier et Safonov en concurrence au PSG ? Pour le moment, Lucas Chevalier a donc disputé toutes les rencontres dans les buts du PSG. Le fait est que selon les informations de L'Equipe, compte tenu des galères du Français, certains au sein du club de la capitale auraient émis l'idée d'alterner avec Matvey Safonov. Une concurrence qui aurait alors servi à piquer Chevalier. Et le remettrre sur le bon chemin ?