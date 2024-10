Mercato : Une star au PSG, discussions confirmées !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir renoncé au transfert de Khvicha Kvaratskhelia cet été, le PSG pourrait prochainement revenir à la charge pour le recruter. Néanmoins, Naples tente de trouver un accord pour prolonger son contrat, et Antonio Conte confirme d'ailleurs les discussions avec l'international géorgien pour étendre son bail.

Longtemps considéré comme la grande priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia avait finalement été contraint de rester à Naples qui s'était montré beaucoup trop exigeant pour son transfert. Désormais, des discussions ont débuté pour une prolongation de contrat, mais cela semble au point mort. Mais Antonio Conte confirme bien que ces négociations existent.

Conte confirme pour Kvaratskhelia

« Est-ce que ça me dérange ? On en parle depuis un moment, il y a bien une discussion entre le club et l'entourage du joueur et le joueur lui-même. Pour entrer dans les détails précis... il y a le club et le directeur sportif, ils finiront par parler des chiffres », lâche-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre au sujet de ce qu'il attend de Khvicha Kvaratskhelia.

«On en parle depuis un moment, il y a bien une discussion»

« Je peux dire, ce que je demande à Kvicha, c'est qu'il continue à faire ce qu'il fait, en se concentrant sur la saison, il est sérieux, professionnel, exemplaire, cette saison est très importante pour nous, ensuite j'espère que les choses pourront se régler en trouvant un accord, mais je sais aussi que dans le football tout peut arriver et il doit y avoir un accord qui satisfasse tout le monde, en tout cas je lui demande d'honorer le maillot du mieux qu'il peut, en faisant de son mieux jusqu'à la fin de la saison. Je ne vais pas plus loin et je ne veux pas que le joueur aille plus loin, comme les médias et tout le monde, au-delà de la conclusion ou non d'un accord, il doit être totalement concentré comme il le fait. Je ne vois aucun problème, qui vivra verra », ajoute Antonio Conte.