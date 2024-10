PSG - Real Madrid : La folie à 10,5M€ de Mbappé !

Thomas Bourseau

Au fil des années, Kylian Mbappé a amassé une belle fortune de par ses salaires, primes et contrats publicitaires avec le PSG. Ayant signée au Real Madrid cet été, la nouvelle star du club merengue y a acquis une luxurieuse propriété dans la banlieue de la capitale pour la coquette somme de 10,5M€, au rabais. Explications.

Le PSG a témoigné du départ de Kylian Mbappé à la dernière intersaison, deux ans après avoir signé un contrat en or dans lequel des primes de fidélité astronomiques de plus dizaines de millions d’euros. Arrivé en tant qu’agent libre à la Casa Blanca, Mbappé a pu y signer une belle prime à la signature dont il semble s’être entre autres servi pour son logement.

Kylian Mbappé a eu un prix pour sa maison ?

Comme Antoine Griezmann, Kylian Mbappé vit dans le quartier résidentiel de La Finca. Après le départ de Gareth Bale pour les Etats-Unis et Los Angeles il y a deux ans de cela, son ancienne propriété valorisée à 12M€ a été vendue… à Kylian Mbappé. Pendant deux années, la maison ou plus précisément domaine de 1100 m² est restée sans propriétaire avant que le capitaine de l’équipe de France s’y installe au « rabais ».

Mbappé a investi 10,5M€ pour sa nouvelle propriété espagnole

Des sources industrielles restées anonymes ont livré leur expertise de l’acquisition de Kylian Mbappé effectuée dans la banlieue de Madrid pour The Athletic. La maison et domaine ont été vendus à l’attaquant du Real Madrid pour 10,5M€. Le golf installé par Gareth Bale, le terrain de football réduit, le court de basket et le garage couvert permettant d’abriter 6 voitures ont notamment pesé dans la balance.