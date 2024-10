Real Madrid : Mbappé éclipsé, son rêve s’envole déjà !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a certes délivré la passe décisive à Antonio Rüdiger qui a relancé le Real Madrid mardi soir pendant la réception du Borussia Dortmund pour la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions. C’est néanmoins Vinicius Jr qui a brillé de mille feux et qui aura ce Ballon d’or et le prochain d’après Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid a eu chaud. Malmenés en première période par un surprenant Borussia Dortmund, les hommes de Carlo Ancelotti sont rentrés au vestiaire du Santiago Bernabeu menés 2 buts à 0 à la mi-temps. Mais ça, c’était avant qu’Antonio Rüdiger sonne la révolte et que Vinicius Jr délie ses liens sous les yeux de Kylian Mbappé.

Benzema et Ancelotti militent pour le Ballon d’or 2024 de Vinicius Jr…

Sur Instagram, Vinicius Jr a célébré cette large victoire acquise en seconde période face au Borussia Dortmund avec la légende suivante grâce notamment à son triplé. « Nous sommes le Real Madrid ». Karim Benzema n’a pas manqué de réagir avec le message suivant dans la section commentaires : « Ballon d’or » avec trois émotionnes de flammes. En plus de son ancien compère d’attaque du Real Madrid, Vinicius Jr a reçu les louanges de son entraîneur en marge du Ballon d’or dont la cérémonie se déroulera lundi 28 octobre prochain. « C’est rare de voir un joueur qui joue une deuxième période comme Vinicius l’a fait. Et pas à cause des trois buts, mais à cause de son caractère ».

…Ancelotti l’annonce déjà pour 2025 !

« Le Ballon d’or ? Vinicius va le gagner, pas pour ce qu’il a fait ce soir, mais pour ce qu’il a fait l’année dernière. Ces trois buts sont déjà pour le Ballon d’or de l’année prochaine ». a affirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse. Kylian Mbappé est prévenu.