Mercato - OM : Un attaquant donne son feu vert !

Amadou Diawara

Pour pallier le départ d'Elye Wahi, l'OM de Pablo Longoria voudrait boucler la signature d'Amine Gouiri. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les dirigeants marseillais auraient déjà approché l'attaquant du Stade Rennais. L'occasion de lui présenter leur projet. Et ce travail a déjà porté ses fruits, puisqu'Amine Gouiri serait emballé par l'idée de signer à l'OM.

Après avoir passé seulement cinq mois à l'OM, Elye Wahi a pris la porte. En effet, le club phocéen a vendu le crack de 22 ans à l'Eintracht Francfort, et ce, pour une somme proche e 26M€.

L'OM a présenté son projet à Gouiri

Pour la succession d'Elye Wahi, l'OM de Pablo Longoria aimerait miser sur Amine Gouiri, qui fait le plus grand bonheur du Stade Rennais ces dernières saisons. D'ailleurs, le club phocéen aurait lancé une nouvelle offensive dernièrement, ayant proposé environ 16M€, plus 4M€ de bonus, au club breton d'après Foot Mercato. Toutefois, la direction rennaise voudrait récupérer une somme supérieure pour la vente d'Amine Gouiri. Mais quelle est la position du joueur ?

Gouiri est emballé par l'idée de signer à l'OM

Selon les informations de L'Equipe, Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient déjà présenté leur projet à Amine Gouiri. Et heureusement pour l'OM, l'attaquant de 24 ans serait séduit par l'idée de migrer vers Marseille cet hiver. Toutefois, Amine Gouiri ne voudrait pas aller au clash avec le Stade Rennais pour partir. A en croire le média français, l'OM et le club breton devraient poursuivre les négociations ce jeudi. Affaire à suivre...