Mercato - OM : Transfert confirmé, un attaquant veut parti

Alors que la fin du mercato se rapproche, l'OM cherche toujours son remplaçant pour Elye Wahi, parti à Francfort. Mathys Tel est l'une des pistes des dirigeants marseillais. L'attaquant français a dit au revoir à ses supporters à la fin du match opposant le Bayern au Slovan Bratislava. Le directeur sportif bavarois a laissé entendre en zone mixte que le jeune attaquant pourrait partir.

Pour pallier le départ d'Elye Wahi, transféré à Francfort pour plus de 25 M€, l'OM s'active en cette fin de mercato pour lui trouver un remplaçant. Si de nombreuses pistes ont été évoquées, celle de Mathys Tel revient avec le plus d'insistance. En manque de temps de jeu avec le Bayern Munich, l'attaquant français a pu disputer une heure de jeu face au Slovan Bratislava. Sorti à la 62e minute, l'ancien Rennais a profité de la fin du match pour dire au revoir à ses supporters, après plus de deux saisons passées en Bavière.

« Il veut partir »

Le joueur aurait demandé aux dirigeants du Bayern de le laisser partir. Max Eberl, directeur sportif munichois, a évoqué le cas de Mathys Tel en zone mixte après le dernier match de phase de groupes de la Ligue des champions : « Nous avons parlé en décembre et Mathys a dit qu’il voulait s’imposer ici. Maintenant, il dit qu’il veut partir. Nous devons réfléchir à la question de savoir si nous le ferons et ce que nous ferons. »

« C’est peut-être la bonne décision »

Le joueur de 19 ans n'entre pas dans les plans de Vincent Kompany et pourrait donc rejoindre l'OM. Le capitaine du Bayern Munich, Manuel Neuer, a reconnu que le cas de Mathys Tel aurait pu être mieux géré : « Il est certainement important pour les jeunes joueurs de s’entraîner en match. Il n’a pas eu assez de ça de notre part (…) C’est peut-être la bonne décision pour lui. »