Transfert - OM : Alerte rouge pour cet attaquant !

Amadou Diawara

Pour pallier le départ d'Elye Wahi vers l'Eintracht Francfort, l'OM de Pablo Longoria aimerait s'attacher les services de Mathys Tel. Toutefois, le club phocéen doit batailler avec de nombreuses écuries européennes sur ce dossier. En effet, le crack du Bayern serait dans le viseur d'Arsenal, Chelsea, Manchester United, Tottenham et de l'Eintracht Francfort.

Alors qu'il a totalement manqué ses débuts à l'OM, Elye Wahi a été vendu lors de ce mercato hivernal. Après avoir évolué seulement cinq mois à Marseille, le crack de 22 ans a rejoint l'Eintracht Francfort, et ce, pour une somme proche de 26M€.

Mathys Tel affole le marché

Pour combler le vide laissé par Elye Wahi, l'OM de Pablo Longoria verrait d'un bon œil l'idée de recruter Mathys Tel. Cela tombe plutôt bien, puisque le numéro 39 du Bayern voudrait changer de club pour emmagasiner davantage de temps de jeu. Toutefois, l'OM serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Tottenham a lancé les hostilités pour Tel

D'après les indiscrétions de L'Equipe, divulguées ce jeudi matin, de nombreux clubs européens seraient sur les traces de Mathys Tel, étudiant la possibilité de boucler sa signature dès cet hiver. A en croire le média français, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Tottenham et l'Eintracht Francfort seraient à la lutte pour recruter l'attaquant français. D'ailleurs, les Spurs seraient les plus actifs ces dernières heures. Johan Lange, directeur technique du club londonien s'étant déplacé en Bavière pour discuter avec les hautes sphères du Bayern et le joueur. Alors qu'il pourrait quitter Munich sous la forme d'un prêt ou d'un transfert, Mathys Tel n'a pas encore choisi sa future destination. Affaire à suivre...