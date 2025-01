50M€ : Le PSG s’est offert un attaquant «en feu» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG s'est imposé à Stuttgart (4-1) au terme d'une magnifique prestation qui a permis aux Parisiens de valider leur qualification pour le barrage de la Ligue des champions. Une victoire notamment marquée par la performance exceptionnelle d'Ousmane Dembélé. Luis Enrique n'a pas manqué d'encenser son numéro 10.

Très frustrant durant la première partie de saison, Ousmane Dembélé, recruté pour 50M€ en 2023, monte clairement en puissance depuis qu'il a été repositionné en faux 9. Une tendance confirmée mercredi soir avec son triplé à Stuttgart (4-1) qui assure la qualification des Parisiens pour le barrage. Luis Enrique est donc dithyrambique avec son attaquant.

«C'est un joueur différent»

« Mais j'aime parler des individualités et Ousmane traverse une phase merveilleuse. C'est un joueur différent, un joueur en qui nous avons toujours eu confiance, qui est exceptionnel en ce moment, sur chaque but. Et c'est toujours une excellente nouvelle », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«Ousmane est en feu»

« Je pense que c'est la raison d'être d'une équipe : profiter des qualités de ses joueurs et de ces moments-là. Bradley a fait un match exceptionnel, Ousmane est en feu en ce moment, sur chaque but. Je crois qu'il est en train de battre ses propres records de buts. C’est fantastique. C’est ça une équipe », ajoute Luis Enrique.