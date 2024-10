Vinicius Jr, Mbappé… Il révèle le Ballon d’Or !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mené au score par le Borussia Dortmund, le Real Madrid a su renverser la rencontre grâce à Vinicius Jr, auteur d’un triplé. L’international brésilien a notamment impressionné Carlo Ancelotti, estimant que le sacre de son joueur au Ballon d’Or ne fait aucun doute, la cérémonie ayant lieu le lundi 28 octobre 2024 à Paris.

Soirée de rêve pour Vinicius Jr. Alors que le Borussia Dortmund réalisait un gros coup au Santiago Bernabéu en menant au score à l’heure de jeu (0-2), l’attaquant brésilien a largement contribué au sursaut de son équipe en inscrivant un triplé, permettant aux hommes de Carlo Ancelotti de finalement l’emporter (5-2). L’entraîneur italien s’est montré dithyrambique à l’égard de Vinicius Jr, dont le sacre au Ballon d’Or ne fait aucun doute à ses yeux.

Mbappé : Le Real Madrid répond cash au PSG ! https://t.co/B42svycLMD pic.twitter.com/68FckVeLNc — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

« Il est extraordinaire »

« Ce que je peux dire, c'est qu'il est rare de voir un joueur qui fait une deuxième période comme celle de Vinicius. Et pas à cause des trois buts, mais à cause de son caractère, il est extraordinaire », a réagi Ancelotti en conférence de presse, rapporté par Real-France.

« Il va gagner le Ballon d’Or »

« Vinicius va gagner le Ballon d’Or, mais pas pour ce qu'il a fait ce soir, mais pour ce qu'il a fait l'année dernière. Ces trois buts de ce soir sont déjà pour le Ballon d'Or de l'année prochaine », poursuit l’entraîneur du Real Madrid. Vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga la saison dernière, Vinicius Jr est en effet le grand favori pour remporter la plus prestigieuse des distinctions individuelles, devançant notamment Kylian Mbappé. La cérémonie a lieu le lundi 28 octobre 2024 au Théâtre du Châtelet.