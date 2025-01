Antoine Dupont : Le jackpot historique à 9M€ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont et le XV de France s'apprêtent à entamer le Tournoi des Six Nations avec une double ambition : sportive et financière. En ligne de mire, un Grand Chelem inédit en année impaire qui pourrait rapporter près de 9 millions d'euros, comprenant la prime de victoire et un bonus conséquent.

C’est ce vendredi qu’Antoine Dupont retrouvera le Tournoi des Six Nations, avec un premier match face au pays de Galles. Absent de la dernière édition pour se concentrer sur sa reconversion au rugby à 7 en vue des JO de Paris 2024, la star des Bleus sera bien présente cette fois-ci pour tenter de réaliser un exploit : remporter le tournoi en visant le Grand Chelem en année impaire, synonyme de trois matches à l'extérieur.

Près de 9M€ pour un Grand Chelem au Tournoi des Six Nations

Avec trois déplacements consécutifs, en Angleterre, en Italie et en Irlande, il ne sera pas simple pour le XV de France de faire le Grand Chelem. Dans son histoire, cela n’est même jamais arrivé dans ce cas de figure, y compris en 2007 lorsque la bande à Sébastien Chabal avait remporté le Tournoi des Six Nations, malgré une défaite une Angleterre. Antoine Dupont et ses coéquipiers peuvent donc réaliser un exploit sportif, mais aussi une très bonne affaire financière.

Comme le révèle le site Ruck, le vainqueur du Tournoi des Six Nations empochera la somme de 6,5 millions de livres, soit un peu plus de 7,7M€. Un montant revu à la hausse en cas de Grand Chelem avec un bonus avoisinant les 1,2M€. Au total, c’est donc près de 9M€ qui sont en jeu. Le dauphin touchera 4,16M€ tandis que le troisième empochera 2,97M€. Les trois dernières équipes récupéreront respectivement 2,37M€, 1,78M€ et 1,19M€.

« Nous voulons faire mieux »

Présent en conférence de presse mercredi, Fabien Galthié a affiché son ambition avant l’entame de cette campagne, tout en défendant le bilan de ses hommes : « Depuis 2020, nous sommes ambitieux, nous le sommes toujours, avec une préparation très exigeante, sans concession. J'entends la pression, j'entends le bruit de fond récurrent, il me va très bien. Moi je trouve que cette équipe de France performe depuis 2020. En six ans, 80 % de victoires, c'est hors norme, ça n'a jamais été réalisé mais j'entends aussi que nous avons gagné un seul titre (Grand Chelem 2022). Pour moi, un Grand Chelem et trois places de deuxième, c'est très bon. Mais oui nous voulons faire mieux. »